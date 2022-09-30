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وطنية

النقابات‭ ‬ترفض‭ ‬عرض‭ ‬لقجع

منذ 3 دقائق
وزير‭ ‬الميزانية‭ ‬أكد‭ ‬أن‭ ‬الزيادة‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬الأجور‭ ‬من‭ ‬اختصاص‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭  ‬ أشهرت‭ ‬النقابات‭ ‬ورقة‭ ‬الرفض‭ ‬المطلق‭ ‬للعرض‭ ‬الحكومي،‭ ‬الذي‭ ‬حمله‭ ‬فوزي‭ ‬لقجع،‭ ‬الوزير‭ ‬المنتدب‭ ‬لدى‭ ‬وزيرة‭ ‬الاقتصاد‭ ‬والمالية‭ ‬المكلف‭ ‬بالميزانية،‭ ‬أول‭ ‬أمس‭ (‬الأربعاء‭) ‬في‭ ‬ثاني‭ ‬لقاء‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭ ‬بشأن‭ ‬مقترحات‭ ‬تخفيضات‭ ‬الضريبة‭ ‬على‭ ‬الدخل‭.‬ وكشفت‭أكمل القراءة »

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منذ 3 دقائق


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