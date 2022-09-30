وطنية
النقابات ترفض عرض لقجع
وزير الميزانية أكد أن الزيادة العامة في الأجور من اختصاص رئيس الحكومة أشهرت النقابات ورقة الرفض المطلق للعرض الحكومي، الذي حمله فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أول أمس (الأربعاء) في ثاني لقاء بين الطرفين بشأن مقترحات تخفيضات الضريبة على الدخل. وكشفتأكمل القراءة »
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