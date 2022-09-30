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الرياضة

21 لاعبة في لائحة فتيات المونديال

منذ 3 دقائق
وجه الفرنسي أنطوني ريماسون، مدرب المنتخب الوطني النسوي لأقل من 17 سنة، الدعوة إلى 21 لاعبة للمشاركة في مونديال الهند، المقرر إجراؤه في الفترة بين 11 و30 أكتوبر. وضمت لائحة المنتخب النسوي للفتيات ثلاث حارسات مرمى، وسبع مدافعات ومثلهن في وسط الميدان، وأربع مهاجمات، جلهن من اللاعباتأكمل القراءة »

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منذ 3 دقائق


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