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أســــــرة

الأطفال العصبيون… التحدي

منذ 13 ثانية
علوي أمراني قال إنه ينبغي التعامل مع الأمر بحكمة يعتبر كثير من الآباء التعامل مع الطفل العصبي بمثابة تحد كبير، خاصة أنهم يجدون صعوبة كبيرة في التحكم في الموقف، وتزداد حين يتعلق الأمر بمواجهة ذلك في فضاء عام. وقال مهدي علوي أمراني، مختص في العلاج السلوكي المعرفيأكمل القراءة »

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منذ 13 ثانية


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