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زينة: تخوفت من “الليلة وما فيها” قالت الفنانة زينة إن نجاح مسلسلها الأخير “الليلة وما فيها”، رفع السكاكين التي كانت على عنقها من أكثر من طرف ينتظر فشلها. وأكدت الممثلة المصرية أنها خططت للبحث عن عمل آخر، لو لم يحقق المسلسل النجاح المطلوب، مشيرة إلى أنها شعرتأكمل القراءة »
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