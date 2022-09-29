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وطنية

750‭ ‬مليونا‭ ‬للاستقبال‭ ‬والإطعام‭ ‬بجهة‭ ‬كلميم

منذ 10 ثواني
وضع‭ ‬بعض‭ ‬رؤساء‭ ‬الجهات،‭ ‬الذين‭ ‬لم‭ ‬يحظوا‭ ‬بالاستقبال‭ ‬الملكي،‭ ‬إلى‭ ‬حدود‭ ‬الساعة،‭ ‬عكس‭ ‬أسلافهم،‭ ‬منشور‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬الموجه‭ ‬لمختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬الوزارية،‭ ‬الرامي‭ ‬إلى‭ ‬ترشيد‭ ‬نفقات‭ ‬التسيير‭ ‬إلى‭ ‬أقصى‭ ‬حد،‭ ‬في‭ ‬سلة‭ ‬المهملات‭.‬ ونفخت‭ ‬جل‭ ‬مجالس‭ ‬الجهات‭ ‬في‭ ‬ميزانيات‭ ‬مصاريف‭ ‬التسيير،‭ ‬رغم‭ ‬الوضعية‭ ‬المالية‭ ‬الصعبة،‭ ‬ورغم‭ ‬تحذيرات‭ ‬فوزي‭أكمل القراءة »

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منذ 10 ثواني


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