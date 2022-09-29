وطنية
750 مليونا للاستقبال والإطعام بجهة كلميم
وضع بعض رؤساء الجهات، الذين لم يحظوا بالاستقبال الملكي، إلى حدود الساعة، عكس أسلافهم، منشور رئيس الحكومة الموجه لمختلف القطاعات الوزارية، الرامي إلى ترشيد نفقات التسيير إلى أقصى حد، في سلة المهملات. ونفخت جل مجالس الجهات في ميزانيات مصاريف التسيير، رغم الوضعية المالية الصعبة، ورغم تحذيرات فوزيأكمل القراءة »
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