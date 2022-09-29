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الحب بعد الستين… “الغرام ما عندو دوا”
رجال ونساء تحدوا الأعراف واحتجاجات الأبناء ليتزوجوا بالعشيق يقع بعض الأشخاص في الحب بعد تجاوز سن الستين، بعد طلاق من الزوج أو الزوجة، أو وفاة أحدهما، ليكتشف حلاوة الحب في خريف العمر. البعض يعتبرها مراهقة متأخرة، رافعين شعار “حتى شاب عاد عياب”، وقد تأتي الانتقادات من أقربأكمل القراءة »
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