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الحب بعد الستين… “الغرام ما عندو دوا”

منذ دقيقتين
Portrait of a father and daughter enjoying a walk in the woods
رجال ونساء تحدوا الأعراف واحتجاجات الأبناء ليتزوجوا بالعشيق يقع بعض الأشخاص في الحب بعد تجاوز سن الستين، بعد طلاق من الزوج أو الزوجة، أو وفاة أحدهما، ليكتشف حلاوة الحب في خريف العمر. البعض يعتبرها مراهقة متأخرة، رافعين شعار “حتى شاب عاد عياب”، وقد تأتي الانتقادات من أقربأكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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