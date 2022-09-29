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ملف الصباح

انتصـار العشـق

منذ دقيقتين
نساء يقعن في حبال شباب في عمر أبنائهن ودراسات ميدانية تنصف العشيقين مازالت ظاهرة زواج شباب من نساء أكبر سنا تثير جدلا واسعا في المجتمع المغربي، رغم أنها اتخذت مفاهيم جديدة، خلافا لما كان عليه الأمر سابقا. ولم تعد هذه الظاهرة مثار تهكم من قبل الأهل والأحبابأكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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