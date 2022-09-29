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عشق رغم أنف الأبناء
سبعيني تزوج من معشوقته وآخر أغرم بفتاة في عمر ابنته قليل من يصدق وجود حب في خريف العمر، إلا إذا حركت المصالح الشخصية لواعج القلوب وجعلتها تخفق للمال أكثر من خفقانها عشقا. لكنه ممكن وقائم في حالات جربته وعاشت حبا جارفا مهما اختلفت الأعمار والطبقات الاجتماعية، فيأكمل القراءة »
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