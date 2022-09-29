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حوادث

حرب عصابات للسيطرة على سوق غسل الأموال

منذ دقيقتين
مطاردة شاحنة في شوارع إسبانيا كانت في طريقها للمغرب محملة بمبالغ مالية كبيرة تجري المصالح الأمنية الإسبانية تحريات مكثفة حول شبكتين يقودهما مغاربة، مختصتين في غسل الأموال والتهريب الدولي للمخدرات، خاصة بعدما لجأ أفرادهما إلى المواجهة بأحد الشوارع الرئيسية انتهت بالسطو على مبالغ مالية تقدر بالملايين. وأوضحأكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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