حوادث
الحبـس لشبكـة تهجيـر سـري
تنسيق بين البحرية الملكية والدرك البحري مكن من إيقاف 30 شخصا قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، أول أمس (الثلاثاء)، بمؤاخذة أربعة متهمين متورطين في عملية الهجرة السرية إلى الضفة الأخرى، وحكمت على الأول بعشرة أشهر حبسا نافذا والثاني بخمسة أشهر حبسا والثالث بثلاثة أشهر حبسا والرابعأكمل القراءة »
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