ملف الصباح
استهداف الشيوخ … “موضة” على مواقع التواصل
انتشرت في الفترة الأخيرة، “موضة” جديدة على مواقع التواصل الاجتماعي، على غرار “فيسبوك” وإنستغرام”، بطلاتها فتيات شابات في مقتبل العمر، يستهدفن “مجموعات شات” خاصة بالشيوخ وكبار السن. ونقلت بعض الفتيات هذه “الموضة” من مواقع قديمة للتواصل، خاصة ب”الشات السري”، لتظهر مجددا على “فيسبوك” و”إنستغرام”، بل إنهن خلقنأكمل القراءة »
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