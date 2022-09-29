ملف الصباح
تحت خيمة المراهقة المتأخرة
مختصون يؤكدون أن من علامتها المشاكل الأسرية وضعف الثقة بالنفس يُرجع مختصون الحب بعد عمر الستين إلى أسباب نفسية، أهمها المراهقة المتأخرة، ففي نظرهم فإن المشاعر المكبوتة يمكن أن تنفجر في هذا السن، حينها يعتقد الشخص أن قلبه مازال يرفرف، رغم شيخوخته. ترجع بعض النظريات أسباب المراهقةأكمل القراءة »
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