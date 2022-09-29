حوادث
تهريب “اللويز” يورط فرنسيا
عناصر الجمارك بميناء طنجة أوقفته بعدما حاول إخراجها من المغرب أحبطت العناصر الجمركية العاملة بأرصفة المسافرين بميناء طنجة المتوسط، أول أمس (الثلاثاء)، عملية تهريب قطع نقدية أثرية ثمينة تقدر قيمتها بالملايين، كان فرنسي يحاول تهريبها خارج التراب المغربي دون إخضاعها للإجراءات ومساطر العبور عبر المنطقة الجمركية. وأفادأكمل القراءة »
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