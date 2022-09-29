حوادث
تفكيك شبكة تنصب على طالبي “الفيزا”
أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس، على النيابة العامة المختصة، صباح أول أمس (الثلاثاء)، سبعة أشخاص، ثلاثة منهم لهم سوابق متعددة، بعد يومين من اعتقالهم للاشتباه في تورطهم في النصب والاحتيال على الراغبين في الحصول على تأشيرة “شينغن” من قنصلية فرنسا بالمدينة. وحجزت عناصر الأمن بمحل تجاريأكمل القراءة »
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