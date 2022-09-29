الأولى
طبيب في ورطة النصب
تباشر الشرطة القضائية التابعة لأمن عين الشق، أبحاثا تتعلق باتهام موجه ضد طبيب يزاول بمستشفى سيدي عثمان، لتورطه في استعمال وكالة شخص متوفى وسحب ودائع تخص وريثين في عقار يوجد بالصويرة. ووفق مصادر متطابقة، فإن الاختصاص المكاني لمواجهة الطبيب بالمنسوب إليه، أملته واقعة أن الأموال المسحوبة كانتأكمل القراءة »
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