حوادث
حريق في محل لبيع قطع الغيار
اندلع حريق مهول، ظهر أول أمس (الثلاثاء)، في محل مخصص لبيع قطع الغيار الخاصة بالمركبات بالحي الحسني باليوسفية. ووفق معطيات حصلت عليها” الصباح” فإن أسباب اندلاع الحريق بشكل مفاجئ في المحل الموجود في شارع بئر انزران ما زالت مجهولة، ولم تستبعد مصادر أن يكون الحريق ناتجا عنأكمل القراءة »
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