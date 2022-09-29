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حوادث

السلاح الوظيفي لإيقاف جانح

منذ دقيقتين
اضطر مفتش شرطة يعمل بالمنطقة الإقليمية للأمن بقلعة السراغنة، لاستخدام سلاحه الوظيفي بشكل تحذيري، في الساعات الأولى من صباح أول أمس (الثلاثاء)، في تدخل أمني، لإيقاف جانح يبلغ من العمر 21 سنة، من ذوي السوابق، كان في حالة سكر واندفاع قوية وعرّض سلامة المواطنين وعناصر الشرطة لاعتداءأكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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