fbpx
الصباح الفني

لقطات

منذ 47 ثانية
بريطانية‭ ‬تكمل‭ ‬زفافها‭ ‬وحيدة قررت‭ ‬عروس‭ ‬بريطانية‭ ‬المضي‭ ‬قدما‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬زفافها‭ ‬رغم‭ ‬هروب‭ ‬العريس‭ ‬قبل‭ ‬وقت‭ ‬قصير‭ ‬من‭ ‬الحفل‭. ‬وأنفقت‭ ‬كايلي‭ ‬ستيد‭ ‬كل‭ ‬مدخراتها‭ ‬البالغة‭ ‬نحو‭ ‬12‭ ‬ألف‭ ‬جنيه‭ ‬استرليني‭ (‬13‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭) ‬على‭ ‬ترتيبات‭ ‬حفل‭ ‬زفافها،‭ ‬ولم‭ ‬ترغب‭ ‬بأن‭ ‬يضيع‭ ‬كل‭ ‬ذلك‭ ‬سدى،‭ ‬حتى‭ ‬بدون‭أكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 47 ثانية


شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى