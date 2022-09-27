الصباح الفني
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بريطانية تكمل زفافها وحيدة قررت عروس بريطانية المضي قدما في حفل زفافها رغم هروب العريس قبل وقت قصير من الحفل. وأنفقت كايلي ستيد كل مدخراتها البالغة نحو 12 ألف جنيه استرليني (13 ألف دولار) على ترتيبات حفل زفافها، ولم ترغب بأن يضيع كل ذلك سدى، حتى بدونأكمل القراءة »
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