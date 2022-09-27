الرياضة
منخرطو الوداد ينتفضون
طالبوا بالجموع المتأخرة وفتح الانخراط واستنكروا «التماطل» طالب منخرطو الوداد الرئيس سعيد الناصري، بعقد الجموع العامة المتأخرة. وأعرب منخرطو الوداد عن استغرابهم واستنكارهم لتماطل رئيس الفريق، في ما يخص عقد الجموع العامة المتأخرة، وفتح باب الانخراط. وأكد منخرطو الوداد في بيان استنكاري أنه منذ ما يزيد عنأكمل القراءة »
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