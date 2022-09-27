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الصباح الفني

حفل‭ ‬خالد‭ ‬بالرباط‭ ‬يثير‭ ‬حنق‭ ‬الجزائريين

منذ 49 ثانية
الشاب‭ ‬خالد‭ ‬خلال‭ ‬حفل‭ ‬الرباط‭ ‬ ‭(‬عبد‭ ‬المجيد‭ ‬بزيوات‭)‬
شن‭ ‬جزائريون‭ ‬حملة‭ ‬شرسة‭ ‬على‭ ‬الشاب‭ ‬خالد،‭ ‬مباشرة‭ ‬بعد‭ ‬إحياء‭ ‬حفل‭ ‬بالرباط،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الاحتفال‭ ‬بالرباط‭ ‬عاصمة‭ ‬الأنوار‭.‬ وخرج‭ ‬جزائريون‭ ‬من‭ ‬نشطاء‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬مرة‭ ‬أخرى،‭ ‬ليوجهوا‭ ‬فوهة‭ ‬مدفعيتهم‭ ‬صوب‭ ‬الشاب‭ ‬خالد،‭ ‬بسبب‭ ‬علاقته‭ “‬الجيدة‭” ‬بالمغرب،‭ ‬وحرصه‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مرة‭ ‬على‭ ‬إحياء‭ ‬حفلات‭ ‬بالمملكة‭.‬ ودعا‭ ‬الكثير‭أكمل القراءة »

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منذ 49 ثانية


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