الصباح الفني
حفل خالد بالرباط يثير حنق الجزائريين
شن جزائريون حملة شرسة على الشاب خالد، مباشرة بعد إحياء حفل بالرباط، في إطار الاحتفال بالرباط عاصمة الأنوار. وخرج جزائريون من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مرة أخرى، ليوجهوا فوهة مدفعيتهم صوب الشاب خالد، بسبب علاقته “الجيدة” بالمغرب، وحرصه في كل مرة على إحياء حفلات بالمملكة. ودعا الكثيرأكمل القراءة »
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