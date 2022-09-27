الرياضة
كواليس الفرق
الوداد الرياضي سافر مؤيد اللافي، لاعب الوداد الرياضي، إلى إسبانيا للخضوع لفحوصات جديدة، تحت إشراف طبيب نادي برشلونة، الذي أجرى له العملية الجراحية بعد الإصابة التي كان يعانيها. وكشف مصدر ودادي مسؤول، أن اللافي سيشد الرحال إلى إسبانيا مباشرة بعد انتهاء مرحلة الترويض، التي يخضع لها حاليا،أكمل القراءة »
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