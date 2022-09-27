الصباح الفني
قالوا
كربوط كتب الشاعر والروائي نزار كربوط تدوينة جاء فيها “لا حاجة لي بصديق يتغير عندما أتغير، ويهز رأسه عندما أهز رأسي، ظلي يفعل ذلك بشكل أفضل”. لديب كتبت الفنانة السعدية لديب على حسابها الرسمي على “إنستغرام” قائلة “للحياة طعم يعرفه فقط الإيجابيون”. الغزالي كتبت الإعلامية دلالأكمل القراءة »
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