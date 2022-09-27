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الصباح الفني

قالوا

منذ 4 دقائق
كربوط كتب‭ ‬الشاعر‭ ‬والروائي‭ ‬نزار‭ ‬كربوط‭ ‬تدوينة‭ ‬جاء‭ ‬فيها‭ “‬لا‭ ‬حاجة‭ ‬لي‭ ‬بصديق‭ ‬يتغير‭ ‬عندما‭ ‬أتغير،‭ ‬ويهز‭ ‬رأسه‭ ‬عندما‭ ‬أهز‭ ‬رأسي،‭ ‬ظلي‭ ‬يفعل‭ ‬ذلك‭ ‬بشكل‭ ‬أفضل‭”.‬ لديب كتبت‭ ‬الفنانة‭ ‬السعدية‭ ‬لديب‭ ‬على‭ ‬حسابها‭ ‬الرسمي‭ ‬على‭ “‬إنستغرام‭” ‬قائلة‭ “‬للحياة‭ ‬طعم‭ ‬يعرفه‭ ‬فقط‭ ‬الإيجابيون‭”.‬ الغزالي ‭ ‬كتبت‭ ‬الإعلامية‭ ‬دلال‭أكمل القراءة »

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