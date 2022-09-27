أســــــرة
3 أمراض يقي منها
يساعد الالتهام الذاتي على التحكم في مستوى السكر الدم، إذ يعد مهما للتشغيل السليم لخلايا “بيتا” المنتجة لهرمون الأنسولين في غدة البنكرياس. وأكدت بعض الدراسات أن تحفيز الالتهام الذاتي من شأنه أن يحافظ على خلايا “بيتا” ويحسن من حساسية وإشارات هرمون الأنسولين، الأمر الذي يساعد على ضبطأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا