وطنية
دعم المحروقات يشمل النقل المدرسي
قررت وزارة النقل واللوجيستيك الشروع في عملية التسجيل للحصول على دعم إضافي لفائدة مهنيي النقل الطرقي، ابتداء من غد (الأربعاء). وأكدت وزارة النقل أن القرار يأتي في إطار مواكبة قطاع النقل، في مواجهة المستويات الحالية لأسعار الوقود، التي لم تعرف أي انخفاض، معلنة أن عملية الدعم ستمنحأكمل القراءة »
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