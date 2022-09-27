fbpx
وطنية

دعم‭ ‬المحروقات‭ ‬يشمل‭ ‬النقل‭ ‬المدرسي

منذ دقيقتين
قررت‭ ‬وزارة‭ ‬النقل‭ ‬واللوجيستيك‭ ‬الشروع‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬التسجيل‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬إضافي‭ ‬لفائدة‭ ‬مهنيي‭ ‬النقل‭ ‬الطرقي،‭ ‬ابتداء‭ ‬من‭ ‬غد‭ (‬الأربعاء‭).‬ وأكدت‭ ‬وزارة‭ ‬النقل‭ ‬أن‭ ‬القرار‭ ‬يأتي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬مواكبة‭ ‬قطاع‭ ‬النقل،‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬المستويات‭ ‬الحالية‭ ‬لأسعار‭ ‬الوقود،‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬تعرف‭ ‬أي‭ ‬انخفاض،‭ ‬معلنة‭ ‬أن‭ ‬عملية‭ ‬الدعم‭ ‬ستمنح‭أكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ دقيقتين


زر الذهاب إلى الأعلى