أســــــرة
الالتهام الذاتي يجنب “المرض الخايب”
عملية صيانة للحفاظ على صحة الخلايا والتخلص من المرشحة للتحول إلى سرطانية أكثر ما يقلق الكثير من الأشخاص، اكتشاف الإصابة بأحد أنواع السرطانات، وهو المرض “الخايب” الذي يدخل الكثير من المرضى في دوامة كبيرة يصعب الخروج منها بسلام. لكن ولتجنب الوصول إلى تلك المرحلة، من المهم تعزيزأكمل القراءة »
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