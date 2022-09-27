الرياضة
أبوخلال ينال الإعجاب
نال الدولي المغربي زكرياء أبو خلال، الإعجاب أخيرا، بعدما تكلف بفتح ملاعب مصغرة لفائدة أطفال يتامى بدار بوعزة بالبيضاء. واستغل أبو خلال وجوده رفقة المنتخب الوطني، في المعسكر التدريبي الإعدادي لكأس العالم، لينتقل للبيضاء ويدشن الملاعب. ونوه الجمهور المغربي بأبو خلال على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبروا الخطوةأكمل القراءة »
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