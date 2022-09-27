وطنية
التواطؤ يحرم البيضاء من الملايير
الخزينة الجهوية استعرضت اختلالات التحصيل قدمت الخزينة الجهوية للبيضاء، الخميس الماضي، تقريرا أمام أعضاء مجلس المدينة وضيوفه، وصف بالأسود، ويعكس حالة التردي والتواطؤ والكسل وترضية الخواطر على حساب تحصيل الضرائب والرسوم المحلية التي تراجعت بنسب كبيرة، مقارنة مع الفترة السابقة. وعنونت الخزينة الجهوية تقريرها بإكراهات التحصيل، إذأكمل القراءة »
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