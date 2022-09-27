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الصباح الفني

التراث‭ ‬الحضري‭ ‬في‭ ‬ندوة‭ ‬بالجديدة

منذ 19 دقيقة
جانب‭ ‬من‭ ‬الندوة‭       (‬خاص‭)‬
باحثون‭ ‬في‭ ‬ضيافة‭ ‬مركز‭ ‬دراسات‭ ‬وأبحاث‭ ‬التراث‭ ‬المغربي‭ ‬البرتغالي نظم‭ ‬مركز‭ ‬دراسات‭ ‬وأبحاث‭ ‬التراث‭ ‬المغربي‭ ‬–‭ ‬البرتغالي،‭ ‬الجمعة‭ ‬الماضي،‭ ‬ندوة‭ ‬في‭ ‬موضوع‭: “‬التراث‭ ‬والمدينة،‭ ‬بين‭ ‬المفاهيم‭ ‬الفكرية‭ ‬والتمثلات‭ ‬المجتمعية‭”. ‬وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬الندوة‭ ‬العلمية‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬برنامج‭ ‬المركز‭ ‬نفسه،‭ ‬العلمي‭ ‬والفكري‭ ‬لتدشين‭ ‬دخوله‭ ‬الثقافي،‭ ‬للتداول‭ ‬في‭ ‬وضعية‭ ‬التراث‭أكمل القراءة »

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منذ 19 دقيقة


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