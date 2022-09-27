الصباح الفني
التراث الحضري في ندوة بالجديدة
باحثون في ضيافة مركز دراسات وأبحاث التراث المغربي البرتغالي نظم مركز دراسات وأبحاث التراث المغربي – البرتغالي، الجمعة الماضي، ندوة في موضوع: “التراث والمدينة، بين المفاهيم الفكرية والتمثلات المجتمعية”. وتأتي هذه الندوة العلمية في إطار برنامج المركز نفسه، العلمي والفكري لتدشين دخوله الثقافي، للتداول في وضعية التراثأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا