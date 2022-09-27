أســــــرة
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< تمر الخلية السرطانية، خلال تطورها بثلاث مراحل، وهي الانطلاق والتكاثر ثم الانتشار، علما أن الجسم يمتلك وسائل متعددة لإيقافها، من خلال آليات التحكم في الالتهاب المزمن وتحييد الأكسدة وعملية الالتهام الذاتي. < لا يعتبر السرطان مرضا متجانسا، إذ يجب تمييز السرطانات حسب موقعها وطبيعتها والعواملأكمل القراءة »
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