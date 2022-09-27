الرياضة
كانافارو مدربا لبينيفينتو
عاد الدولي الإيطالي السابق فابيو كانافارو، إلى التدريب، بعد تعاقده مع بينيفينتو، الممارس بالدرجة الثانية الإيطالية في كرة القدم. وغاب كانافارو عن التدريب، منذ رحيله عن غوانغجو إيفرغراند الصيني في شتنبر 2021، قبل أن يقرر العودة للتدريب من بلاده. واعتبر كانافارو من أفضل المدافعين في تاريخ إيطاليا،أكمل القراءة »
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