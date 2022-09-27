الرياضة
دي ماريا يثير الجدل
أوقفت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم، الأرجنتيني أنخل دي ماريا، لاعب جوفنتوس، لمباراتين، بسبب طرده في المباراة أمام مونزا، في الدوري المحلي. وطرد دي ماريا بعد خمس دقائق من انطلاق المباراة، ليخسر جوفنتوس المواجهة بهدف لصفر، وتزيد هذه الخسارة من معاناته، وتقرب مدربه ماسيميليانو اليغري من الإقالة.أكمل القراءة »
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