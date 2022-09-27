اذاعة وتلفزيون
القاطي: المحسوبية تضرب بعض المهرجانات
قال إنه لا ينتظر الجوائز ومطرب الحي لا يطرب أكد الممثل ربيع القاطي ل”الصباح” أنه رغم التجاوب الكبير الذي حظي به الفيلم السينمائي “النزال الأخير”، وردود الفعل الإيجابية تجاه الشخصية التي تقمصها، إلا أنه لا يتوقع الحصول على أية جائزة خلال فعاليات المهرجان الوطني للفيلم بطنجة. وأكدأكمل القراءة »
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