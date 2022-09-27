الرياضة
قميص مثير لبلجيكا
أبهر قميص منتخب بلجيكا الجديد، متابعي كرة القدم الأوربية، واعتبروه من بين الأفضل في كأس العالم المقبلة بقطر. وقدم الاتحاد البلجيكي قميص المنتخب الجديد، رفقة أبرز اللاعبين، في مقدمتهم كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي، وإدين هازارد لاعب ريال مدريد. ويعول البلجيكيون على التألق في كأس العالمأكمل القراءة »
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