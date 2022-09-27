وطنية
الهبيل يدعو إلى إرساء تخطيط ترابي استباقي
أبرز خطيب الهبيل، والي الجهة، في اللقاء الجهوي المنعقد ببني ملال، الأربعاء الماضي، أهمية الورشات الموضوعاتية التي شارك فيها مختلف الفاعلين الذين تدارسوا قضايا مرتبطة بمجال التعمير والإسكان بجهة بني ملال خنيفرة، خاصة على مستوى التخطيط والحكامة، والعرض السكني، وتحسين المشهد العمراني والإطار المبني، ودعم العالم القرويأكمل القراءة »
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