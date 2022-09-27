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وطنية

الهبيل‭ ‬يدعو‭ ‬إلى‭ ‬إرساء‭ ‬تخطيط‭ ‬ترابي‭ ‬استباقي‭ ‬

منذ دقيقتين
أبرز‭ ‬خطيب‭ ‬الهبيل،‭ ‬والي‭ ‬الجهة،‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الجهوي‭ ‬المنعقد‭ ‬ببني‭ ‬ملال،‭ ‬الأربعاء‭ ‬الماضي،‭ ‬أهمية‭ ‬الورشات‭ ‬الموضوعاتية‭ ‬التي‭ ‬شارك‭ ‬فيها‭ ‬مختلف‭ ‬الفاعلين‭ ‬الذين‭ ‬تدارسوا‭ ‬قضايا‭ ‬مرتبطة‭ ‬بمجال‭ ‬التعمير‭ ‬والإسكان‭ ‬بجهة‭ ‬بني‭ ‬ملال‭ ‬خنيفرة،‭ ‬خاصة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬التخطيط‭ ‬والحكامة،‭ ‬والعرض‭ ‬السكني،‭ ‬وتحسين‭ ‬المشهد‭ ‬العمراني‭ ‬والإطار‭ ‬المبني،‭ ‬ودعم‭ ‬العالم‭ ‬القروي‭أكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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