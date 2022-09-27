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الرياضة

سواريز يغادر ناسيونال

منذ 9 دقائق
سيغادر لويس سواريز، المهاجم الأوروغواياني، فريقه ناسيونال المحلي، نهاية الموسم الكروي، والذي يصادف نهاية أكتوبر المقبل. ونقلت وسائل الإعلام المحلية تصريحا لخوسي فوينتيس، رئيس ناسيونال، الذي قال إن سواريز سيغادر، ولن يتم الاحتفاظ به، بناء على اتفاق مسبق بين الطرفين. واستغرب الجمهور قرار الطرفين بإنهاء العقد بينهماأكمل القراءة »

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منذ 9 دقائق


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