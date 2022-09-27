أسواق
”أوبو” تكشف الستار عن “رينو8”
أعلنت “أوبو” اليوم عن إطلاق سلسلة الهواتف الرائدة “رينو”، بجانب مجموعة من منتجات إنترنت الأشياء، وتم الاحتفال بذلك في حديقة دبي الاستوائية – ذا جرين بلانيت دبي. تحتوي تلك السلسلة الحديثة على ثلاث فئات: رينو 8 برو5G ورينو8 5G ورينو 8 Z 5G، كل منها مجهز بتقنيات رائدة تُقدم إلى المستخدم تجربة متكاملة واستثنائية. واطلقت أيضاً أوبو ثلاثةأكمل القراءة »
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