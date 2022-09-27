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أسواق

‭”‬أوبو‭” ‬تكشف‭ ‬الستار‭ ‬عن‭ “‬رينو8‭”‬

منذ 15 ثانية
أعلنت‭ “‬أوبو‭” ‬اليوم‭ ‬عن‭ ‬إطلاق‭ ‬سلسلة‭ ‬الهواتف‭ ‬الرائدة‭ “‬رينو‭”‬،‭ ‬بجانب‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬منتجات‭ ‬إنترنت‭ ‬الأشياء،‭ ‬وتم‭ ‬الاحتفال‭ ‬بذلك‭ ‬في‭ ‬حديقة‭ ‬دبي‭ ‬الاستوائية‭ ‬–‭ ‬ذا‭ ‬جرين‭ ‬بلانيت‭ ‬دبي‭.‬ ‮  ‬تحتوي‭ ‬تلك‭ ‬السلسلة‭ ‬الحديثة‭ ‬على‭ ‬ثلاث‭ ‬فئات‭:‬ رينو‮ ‬8‮ ‬برو5G‮  ‬ورينو8‮ ‬5G‮ ‬ورينو‮ ‬8‮ ‬Z‮ ‬5G،‭ ‬كل‭ ‬منها‭ ‬مجهز بتقنيات‭ ‬رائدة‭ ‬تُقدم‭ ‬إلى‭ ‬المستخدم‭ ‬تجربة متكاملة واستثنائية‭. ‬واطلقت‭ ‬أيضاً‭ ‬أوبو‭ ‬ثلاثة‭أكمل القراءة »

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منذ 15 ثانية


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