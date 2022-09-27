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الرياضة

آسفي ينجو من حادثة سير

منذ 33 ثانية
الفريق العبدي فاز على شباب السوالم في لقاء ودي نجا أولمبيك آسفي من حادث سير، في طريقه إلى البيضاء، أول أمس (الأحد)، لمواجهة شباب السوالم في مباراة ودية. وقال مصدر مطلع إن الحافلة كانت تسير في الطريق السيار بشكل عاد قبل أن تتفاجأ بشاحنة محملة بالبطيخ، تسيرأكمل القراءة »

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منذ 33 ثانية


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