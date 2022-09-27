الرياضة
التوهامي يغيب عن المونديال
انضاف الدولي المغربي أنور التوهامي، لاعب بلد الوليد الإسباني، إلى الغائبين عن كأس العالم قطر 2022، بعد إصابته في الرباط الصليبي، خلال مباراة إعدادية أمام أوساسونا، نهاية الأسبوع الماضي. وذكر بلد الوليد في بيان له أن الدولي المغربي تعرض لقطع في الرباط الصليبي لركبته اليمنى، وسيجري عمليةأكمل القراءة »
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