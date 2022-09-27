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اعتابو في حفل بهولندا
أحيت الفنانة الشعبية نجاة اعتابو حفلا فنيا بهولندا، في إطار جولة لها بالخارج. وتقاسمت اعتابو مع متابعي صفحتها الرسمية على “إنستغرام” مقطع فيديو من حفلها، الذي قدمت فيه باقة من أشهر أغانيها، كما حرصت على إرضاء أذواق جمهورها وجمعها بين الغناء بالعربية والأمازيغية. جدير بالذكر أن اعتابوأكمل القراءة »
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