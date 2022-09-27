fbpx
وطنية

برنامج‭ ‬مكافحة‭ ‬الجفاف‭ ‬يسائل‭ ‬الصديقي

منذ 10 دقائق
البرنامج‭ ‬الاستثنائي‭ ‬تحدث‭ ‬عن‭ ‬توزيع‭ ‬7‭ ‬ملايين‭ ‬قنطار‭ ‬من‭ ‬الشعير‭        (‬أرشيف‭)‬
فريق‭ ‬‮«‬الكتاب‮»‬‭ ‬يطالب‭ ‬باجتماع‭ ‬عاجل‭ ‬للجنة‭ ‬القطاعات‭ ‬الإنتاجية‭ ‬لتدارس‭ ‬إكراهات‭ ‬الموسم‭ ‬الفلاحي عجل‭ ‬تأخر‭ ‬التساقطات‭ ‬المطرية‭ ‬وتداعيات‭ ‬الجفاف،‭ ‬الذي‭ ‬ألحق‭ ‬أضرارا‭ ‬بالفلاحة‭ ‬وقطاع‭ ‬تربية‭ ‬المواشي،‭ ‬بالدعوة‭ ‬إلى‭ ‬اجتماع‭ ‬عاجل‭ ‬للجنة‭ ‬اقطاعات‭ ‬الإنتاجية‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب‭.‬ وبادر‭ ‬فريق‭ ‬التقدم‭ ‬والاشتراكية‭ ‬بتوجيه‭ ‬الدعوة‭ ‬إلى‭ ‬وزير‭ ‬الفلاحة‭ ‬والصيد‭ ‬البحري‭ ‬والتنمية‭ ‬القروية‭أكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 10 دقائق


زر الذهاب إلى الأعلى