وطنية
برنامج مكافحة الجفاف يسائل الصديقي
فريق «الكتاب» يطالب باجتماع عاجل للجنة القطاعات الإنتاجية لتدارس إكراهات الموسم الفلاحي عجل تأخر التساقطات المطرية وتداعيات الجفاف، الذي ألحق أضرارا بالفلاحة وقطاع تربية المواشي، بالدعوة إلى اجتماع عاجل للجنة اقطاعات الإنتاجية بمجلس النواب. وبادر فريق التقدم والاشتراكية بتوجيه الدعوة إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القرويةأكمل القراءة »
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