وطنية
تعيين 12 مديرا جهويا بالمياه والغابات
شرع عبد الرحيم هومي، المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات في وضع مسافة بينه، وبين السياسة التي كان ينهجها سلفه عبد العظيم الحافي، والبدء في تنزيل خريطة طريق جديدة للقطاع من خلال فريق عمل نجح في اجتياز مباراة انتقاء. وأعلنت الوكالة الوطنية للمياه والغابات عن نتيجة مباراةأكمل القراءة »
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