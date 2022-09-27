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وطنية

تعيين‭ ‬12‭ ‬مديرا‭ ‬جهويا‭ ‬بالمياه‭ ‬والغابات

منذ دقيقة واحدة
شرع‭ ‬عبد‭ ‬الرحيم‭ ‬هومي،‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬للوكالة‭ ‬الوطنية‭ ‬للمياه‭ ‬والغابات‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬مسافة‭ ‬بينه،‭ ‬وبين‭ ‬السياسة‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬ينهجها‭ ‬سلفه‭ ‬عبد‭ ‬العظيم‭ ‬الحافي،‭ ‬والبدء‭ ‬في‭ ‬تنزيل‭ ‬خريطة‭ ‬طريق‭ ‬جديدة‭ ‬للقطاع‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬فريق‭ ‬عمل‭ ‬نجح‭ ‬في‭ ‬اجتياز‭ ‬مباراة‭ ‬انتقاء‭.‬ وأعلنت‭ ‬الوكالة‭ ‬الوطنية‭ ‬للمياه‭ ‬والغابات‭ ‬عن‭ ‬نتيجة‭ ‬مباراة‭أكمل القراءة »

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منذ دقيقة واحدة


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