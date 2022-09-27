خاص
مشروع مالية 2023… الأهداف المعلنة
تعبئة موارد إضافية لتفعيل البرامج الاجتماعية ومراجعة الضريبة على الدخل وتحفيز الاستثمار كشفت وزارة الاقتصاد والمالية عن التوجهات والأهداف ذات الأولوية التي سيتضمنها مشروع قانون المالية 2023، وهو الثاني الذي تعده الحكومة الحالية، بعد تنصيبها. ويأتي هذا المشروع في ظل تحديات كبرى على الصعيدين الخارجي والداخلي، إذأكمل القراءة »
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