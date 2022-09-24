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وطنية

غرفة‭ ‬البيضاء‭ ‬تحت‭ ‬الحصار

منذ دقيقتين
تدخلت‭ ‬السلطات‭ ‬الإدارية،‭ ‬في‭ ‬شخص‭ ‬باشا‭ ‬أنفا،‭ ‬لفض‭ ‬نزاع‭ ‬قانوني‭ ‬بين‭ ‬أعضاء‭ ‬غرفة‭ ‬التجارة‭ ‬والصناعة‭ ‬والخدمات‭ ‬بالبيضاء‭-‬سطات،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يتدخل‭ ‬بعض‭ ‬هؤلاء‭ ‬ضد‭ ‬الباشا‭ ‬نفسه،‭ ‬ويمزقون‭ ‬أوراقا‭ ‬في‭ ‬وجهه‭.‬ فبعد‭ ‬جلسة‭ ‬الاثنين،‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬يكتمل‭ ‬فيها‭ ‬النصاب‭ ‬القانوني،‭ ‬عاد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬140‭ ‬منتخبا،‭ ‬يشكلون‭ ‬أعضاء‭ ‬كبرى‭ ‬غرف‭أكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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