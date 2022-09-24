وطنية
غرفة البيضاء تحت الحصار
تدخلت السلطات الإدارية، في شخص باشا أنفا، لفض نزاع قانوني بين أعضاء غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالبيضاء-سطات، قبل أن يتدخل بعض هؤلاء ضد الباشا نفسه، ويمزقون أوراقا في وجهه. فبعد جلسة الاثنين، التي لم يكتمل فيها النصاب القانوني، عاد أكثر من 140 منتخبا، يشكلون أعضاء كبرى غرفأكمل القراءة »
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