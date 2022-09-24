الرياضة
الجامعة تربح معركة بوميل بـ “فيفا”
الاتحاد الدولي طالبه بأداء 800 مليون ومنعه من التدريب تسببت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في رفض الاتحاد الدولي “فيفا” منح الفرنسي باتريس بوميل، مساعد هيرفي رونار، المدرب الأسبق للأسود، رخصة التدريب. وعلمت “الصباح”، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم رفض منح بوميل، رخصة التدريب، بعد أن توصلأكمل القراءة »
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