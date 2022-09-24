الرياضة
منتخب الدراجات بمونديال أستراليا
دخل الدراجون المغاربة، أمس (الجمعة)، منافسات بطولة العالم للسباقات على الطريق، المقامة بولونغونغ الأسترالية، إلى غاية 25 شتنبر الجاري. ويشارك رفقة المنتخب الوطني، ستة دراجين ومتسابقة واحدة، ينتمون إلى فئات المنتخب الأول والأمل والشباب، وسيتنافسون مع أبطال من دول مختلفة، منها المصنف الأول عالميا. ويتنافس منتخب الدراجاتأكمل القراءة »
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