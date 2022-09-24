الرياضة
ارتباك في أول نسخة لحفل “فوتبول أواردز”
سيطرة ودادية على أغلب جوائز الذكور والجيش على الإناث ولقجع يدعو للمزيد من الألقاب سيطر الوداد الرياضي وإناث الجيش الملكي على أبرز الجوائز في حفل “موروكو فوتبول أواردز 2022″، الذي احتضنه مركب محمد السادس الدولي لكرة القدم بالمعمورة، والمنظم من قبل العصب الوطنية التابعة للجامعة الملكية المغربيةأكمل القراءة »
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