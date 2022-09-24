الرياضة
اشتباك بين إداري ومؤطر بالرجاء
نشب خلاف كبير بين إداري ومؤطر بمركب الوازيس، كاد أن يتحول إلى اشتباك بالأيدي، أمام أعين لاعبي الفئات العمرية. وذكر مصدر مطلع أن العلاقة متشنجة بين الشخصين منذ مدة إلى أن تطورت الأسبوع الجاري إلى تبادل التهم، قبل أن تتحول إلى سب وشتم، وكادت تتحول إلى تشابكأكمل القراءة »
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