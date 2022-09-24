الرياضة
740 مليونا كلفة انتدابات آسفي
الفريق أدى مبالغ إضافية لفسخ العقود وتسوية بعض النزاعات تجاوزت الكلفة الإجمالية للانتدابات، التي قام بها أولمبيك آسفي في مرحلة الانتقالات الصيفية 740 مليونا. ووفق معطيات حصلت عليها» الصباح»، فإن أغلب العقود، التي أبرمتها إدارة الفريق العبدي مع الوافدين الجدد لا تقل عن موسمين، بهدف الحفاظ علىأكمل القراءة »
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