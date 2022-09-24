الرياضة
جامعة الكولف تحتفي بإنجاز لقلالش
رسالة مولاي رشيد تخطف الأضواء والبطلة المغربية: التتويج بالأولمبياد حلم يراودني نظمت الجامعة الملكية المغربية للكولف، أول أمس (الخميس)، بمقرها بالرباط، حفل استقبال على شرف البطلة إيناس لقلالش، عقب تتويجها ببطولة “لاكوست” للسيدات بفرنسا. وحققت البطلة لقلالش (24 عاما) إنجازا غير مسبوق للكولف المغربي، إثر فوزها بإحدىأكمل القراءة »
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