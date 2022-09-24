وطنية
لقجع يرفض مناقشة تحسين الدخل
الكرش: عرض تخفيض الضريبة هزيل ولا زيادة عامة في الأجور في قانون المالية وصفت مصادر نقابية العرض الذي حمله فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية إلى اجتماع أول أمس (الخميس) مع ممثلي المركزيات النقابية، حول التدابير التي تقترحها الحكومة داخل مشروع قانونأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا