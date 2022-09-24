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وطنية

لقجع‭ ‬يرفض‭ ‬مناقشة‭ ‬تحسين‭ ‬الدخل

منذ دقيقتين
فوزي‭ ‬لقجع‭ ‬الوزير‭ ‬المنتدب‭ ‬المكلف‭ ‬بالميزانية‭                                                     (‬أرشيف‭)‬
الكرش‭: ‬عرض‭ ‬تخفيض‭ ‬الضريبة‭ ‬هزيل‭ ‬ولا‭ ‬زيادة‭ ‬عامة‭ ‬في‭ ‬الأجور‭ ‬في‭ ‬قانون‭ ‬المالية‭  ‬ وصفت‭ ‬مصادر‭ ‬نقابية‭ ‬العرض‭ ‬الذي‭ ‬حمله‭ ‬فوزي‭ ‬لقجع،‭ ‬الوزير‭ ‬المنتدب‭ ‬لدى‭ ‬وزيرة‭ ‬الاقتصاد‭ ‬والمالية‭ ‬المكلف‭ ‬بالميزانية‭ ‬إلى‭ ‬اجتماع‭ ‬أول‭ ‬أمس‭ (‬الخميس‭) ‬مع‭ ‬ممثلي‭ ‬المركزيات‭ ‬النقابية،‭ ‬حول‭ ‬التدابير‭ ‬التي‭ ‬تقترحها‭ ‬الحكومة‭ ‬داخل‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭أكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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